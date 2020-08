Fonseca non in bilico (forse), però non potrà più fallire

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Dopo la prima, complicata, stagione italiana, Fonseca sta ricaricando le batterie in vacanza, in vista di un anno che anche per lui sarà quello della verità. Mentre lui ragiona se continuare con la difesa a tre e su come trovare un posto fisso a Pedro, la società non sa ancora quali dirigenti potranno affiancarlo nella costruzione e gestione della squadra. Il suo unico riferimento è il CEO Guido Fienga, in base al nuovo ds poi l’allenatore dovrà modulare il rapporto. La sensazione è che non sia in bilico, ma dovrà dimostrare in fretta di essere l’allenatore giusto per la nuova Roma di Friekdin.