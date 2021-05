Fonseca: “Non era facile vincere dopo il Manchester”

Il Tempo (E. Zotti) – Il primo step è stato superato. Fonseca aveva chiesto ai suoi giocatori di onorare la maglia nel finale di stagione, e i 5 gol rifilati al Crotone sono la miglior risposta in vista degli ultimi impegni con Inter, Lazio e Spezia: “Dopo il Manchester non era facile mantenere la stessa intensità, abbiamo giocato seriamente. Sono soddisfatto nonostante le assenze”.

Il portoghese ha puntato di nuovo su Darboe – il centrocampista ha dato risposte importanti nella sua prima gara da titolare in A – mentre nel finale ha regalato la gioia dell’esordio in campionato a Bove e Zalewski: “Darboe sta dimostrando di essere pronto – spiega Fonseca – è umile, ha coraggio e vuole sempre la palla. Mi è piaciuto molto nelle ultime due partite. Tutti i ragazzi hanno fatto bene, è merito del grande lavoro di De Rossi“.

Inevitabile una battuta su Mourinho: “Ci siamo sentiti ed è stato corretto con me”. Anche Fuzato ha avuto un’altra occasione per mettersi in mostra. Il brasiliano, soddisfatto del suo percorso in giallorosso, sogna in grande e si dice pronto per un’esperienza da protagonista: “Mi sento pronto per fare il titolare, davanti a me ho due grandi portieri“.

Dopo tre anni nella Capitale, è probabile che per lui verrà cercata una squadra. Le note stonate arrivano come sempre dall’infermeria: Ibanez e Darboe sono usciti con un sovraccarico muscolare e le loro condizioni andranno valutare in vista dell’Inter, così come quelle di Carles Perez ed El Shaarawy che puntano ad una convocazione per il match di mercoledì sera a San Siro.