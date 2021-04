Fonseca: “Non è stata una questione di atteggiamento. Abbiamo reagito bene al gol”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Cagliari-Roma 3-2. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

E’ mancato qualcosa sul piano agonistico?

Penso che non sia stata una questione di atteggiamento. Col Torino non abbiamo fatto tutto, non abbiamo lottato per il risultato. Oggi invece no. Abbiamo preso un gol dopo 4′ su una nostra uscita, la squadra ha reagito bene, ha giocato con intensità con un Cagliari più basso. Ma abbiamo fatto l’1-1. Abbiamo sempre cercato di essere più vicini all’area del Cagliari. Poi nel secondo tempo, su errore nostro, hanno fatto un altro gol e ci ha reso le cose più difficili. Ma se posso fare un paragone con la gara col Torino, la squadra ha mostrato un altro atteggiamento.

Dopo un mese e mezzo tornava titolare Smalling. Che valutazione dà della sua partita?

Ha fatto una buonissima partita. La squadra è stata sicura con Chris. Era importante farlo giocare almeno 45′, ne ha giocati 75′. Penso sia stato positivo per avere la possibilità di giocare con lo United. Non abbiamo fatto giocare tutti i giocatori che dovevamo, ma era importante soprattutto far giocare Chris e Spinazzola.

Chi giocherà tra Smalling e Cristante con il Manchester?

Vediamo. E’ una possibilità di giocare con entrambi, ma vediamo.

Si dice che Fonseca si gioca la riconferma con questa Coppa. Come vede questo fatto di essere sotto esame?

Io sono stato sempre sotto esame, sarò sempre sotto esame nel mio lavoro. Adesso è molto importante questa semifinale con il Manchester United, devo essere focalizzato nel mio lavoro e in questa partita che è troppo importante per noi.

Che partita farà la Roma con il Manchester United? Di attacco o di attesa?

Il Manchester è molto forte in contropiede, ma la prima cosa che dobbiamo pensare è che se andiamo a Manchester solo per difendere sarà difficile. Sarà importante avere la palla e non lasciare costruire il Manchester. Voglio una squadra che difende bene in ogni zona. Ma se pensiamo di andare là per difendere e basta sarà difficile.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Lascerà scorie questa sconfitta?

No, con lo United sono due competizioni diversi, la squadra può dimostrare un atteggiamento giusto per la semifinale.

Come mai i cambi non hanno fatto fare il salto di qualità?

Il problema è che hanno segnato al quarto minuto ma la Roma ha reagito bene. Poi su un errore sono passati in vantaggio e si sono abbassati.

Come ha visto i rientri degli infortunati?

Bene, era importante ritrovarli prima della gara contro il Manchester United.