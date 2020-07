Rabbia Fonseca: “Gara regalata, non abbiamo giustificazioni”

Tuttosport (L.Uccello) – La corsa Champions della Roma si ferma probabilmente a San Siro dove sono mancati corsa e coraggio, carattere e occasioni da rete. Donnarumma non ha compiuto interventi nell’arco dei 90 minuti e non è possibile per chi vuole raggiungere la Champions. Fonseca è deluso e non cerca scuse: “Abbiamo regalato la partita, come è successo con la Sampdoria e non ci sono giustificazioni, poi è troppo difficile recuperare“. Prima Diawara ed ora Zappacosta, stesso errore, stesso retropassaggio, ma a Milano sono mancati gli uomini migliori. Fonseca, comunque, è preoccupato dalla condizione fisica: “Non abbiamo molto tempo per recuperare. Giocheremo tra due giorni e mantenere la regolarità è difficile quando cambiamo molto giocatori“.