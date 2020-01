Fonseca: “L’arbitro? Non ne parlo, gara stregata”

La prima del 2020 non fa sorridere la Roma. I giallorossi aprono il nuovo anno con una sconfitta contro il Torino, la ripresa è stata una doccia gelata con Belotti mattatore. “E’ vero che abbiamo avuto difficoltà nella prima costruzione, ma devo dire che abbiamo iniziato la partita con tre occasioni in sette minuti, se fosse arrivato il gol la partita sarebbe cambiata. Penso che la squadra nel secondo tempo abbia corretto qualcosa in impostazione, purtroppo è stata una di quelle gare in cui si può continuare a giocare anche dopo i 90′ senza mai segnare“. Poi Fonseca commenta l’arbitraggio di Di Bello: “Non voglio parlare dell’arbitro. Abbiamo perso, cosa devo dire dopo questo risultato? Se mi chiedete se mi è piaciuto l’arbitraggio dico di no ma non voglio trovare scuse. Loro sono stati bravissimi, noi poco aggressivi, la marcatura preventiva non è andata bene“. Lo riporta Il Tempo.