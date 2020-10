Fonseca: “La squadra è in fiducia, il campionato è lungo. Abbiamo sempre controllato la partita”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Benevento 5-2. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Quella di stasera è la vittoria della qualità. Con tutta questa qualità a disposizione sente arrivato il momento di costruire qualcosa di importante con questo gruppo?

Sì, è vero abbiamo fatto giocato bene questa sera. La squadra è in fiducia, il campionato è lungo. Ora abbiamo tante partite, dobbiamo gestire le forze.

La squadra ha avuto dei cali durante la partita?

In alcuni momenti non abbiamo controllato il possesso, ma la partita l’abbiamo sempre controllata. Non abbiamo lasciato al Benevento la possibilità di creare tante occasioni da gol.

Si aspettava che la Serie A diventasse così tanto offensiva? Si deve concedere sempre tanto per vincere?

Penso che abbiamo preso un gol con sfortuna e l’altra con l’errore di Veretout, la squadra è stata equilibrata difensivamente. Chi pensa che la Serie A sia un campionato difensivo, questa giornata è la prova che il calcio italiano è offensivo. I tanti gol fatti sono un segnale positivo. Io voglio una squadra che crei molte occasioni da gol. Penso che questo fattore sia positivo per l’immagine del calcio italiano.

Juventus e Inter sono partite con difficoltà, è possibile che la Roma crescendo nel tempo possa arrivare al livello delle prime?

Io voglio sempre essere equilibrato e realista. Tutti siamo d’accordo che Juventus e Inter sono i principali candidati a vincere il campionato, che hanno fatto investimenti diversi. Dopo ci sono tante squadre, tra cui la Roma, che vogliono il posto in Champions League. Noi vogliamo fare meglio dell’anno scorso e provare a tornare in Champions League.

Una volta che tornerà Smalling, proseguirai con la difesa a tre o a quattro come oggi? Ci sarà elasticità o prenderai un modulo preciso?

La squadra ha dimostrato oggi che può giocare in diversi sistemi, penso che dipenda dalle caratteristiche dell’avversario. Possiamo giocare sia a tre che a quattro, la squadra è preparata per entrambi i moduli.

Come si controlla Ibrahimovic?

Non so se Smalling sarà pronto per la partita, ma abbiamo altri difensori molto forti. Questi tre ragazzi sono molto bravi ho molta fiducia in loro.

Sa che se fa risultato a Milano tutti parlano di Scudetto?

Per questo io devo essere il primo a mantenere l’equilibrio, è importante. Quando vinciamo non siamo i migliori, quando perdiamo non siamo i peggiori. Dobbiamo trovare questo equilibrio.

FONSECA A ROMA TV

Nell’ultima partita casalinga lei ha preferito la prestazione al risultato, stasera sarà contento di entrambe…

Si abbiamo fatto una bella partita creando tante palle gol. Abbiamo preso due gol uno su infortunio e l’altro su rigore. La squadra difensivamente è stata sicura. E’ una vittoria importante.

Cristante come lo ha visto da difensore centrale?

Ha fatto una bella partita. Noi abbiamo iniziato a 4 e vicino ai centrali ha fatto bene iniziando la manovra. Poi quando abbiamo cambiato ha giocato molto bene.

La scelta di tornare con la difesa a 4 era per riproporre Pellegrini offensivo o per il Benevento?

Io volevo avere un giocatore in più avanti. Per questo abbiamo cambiato. Anche per giocare più alti con la linea dei difensori.

E’ la dodicesima partita che la Roma non perde ma mediaticamente non è paragonata alle big, perché?

Penso che dobbiamo essere equilibrati e razionali. Sappiamo che l’Inter e la Juve hanno fatto investimenti diversi dalle altre squadre e penso che dobbiamo essere equilibrati senza creare una ingiusta pressione alla squadra pensando a una partita alla volta.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Ritorno al 4-2-3-1?

La squadra può giocare con due moduli, ho pensato che affrontando il Benevento sarebbe stato opportuno giocare a 4. Abbiamo quasi sempre avuto il controllo della partita, abbiamo subìto un gol per infortunio e su rigore. Vittoria giusta.

Troppi rischi?

Il Benevento ha avuto qualche opportunità di troppo, nella ripresa avremmo dovuto controllare un po’ meglio all’inizio.

La Roma di questa stagione ha più qualità?

Noi vogliamo fare meglio rispetto all’ultima stagione e sono fiducioso in tal senso, possiamo fare meglio.

Problemi con Friedkin?

Nessun problema.

Dzeko?

Ha fatto due gol ed è importante questo, ha avuto tante occasioni nelle altre partite. Dzeko è molto motivato e ha fatto due gol.

La prossima sfida è con il Milan primo in classifica: può essere la svolta della stagione?

Non è che perché abbiamo vinto con il Benevento e battiamo anche il Milan sarà tutto facile. Quando si vince siamo forti, quando perdiamo sembra che siamo i peggiori di tutti. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita contro gli Young Boys e dobbiamo ancora lavorare e imparare molto. Serve equilibrio.