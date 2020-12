Fonseca: “Io sto con Pellegrini”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Deciso e senza filtri. Fonseca non utilizza frasi di circostanza per difendere Pellegrini. “Lorenzo ama la Roma e lavora per la Roma. Come è possibile che ci siano persone che non lo capiscono? Ogni critica è legittima, ci mancherebbe, ma andare contro uno dei capitani di questa squadra, un simbolo, un romanista, non è un atteggiamento che riesco a spiegarmi“. Il centrocampista sta provando a stringere i denti e ha comunicato a Fonseca che è pronto per giocare contro il Bologna con un antidolorifico. “A lui ho solo detti di stare tranquillo e di continuare a lavorare come sa. Contro il Sassuolo peraltro ha giocare una grande partita. Spero e credo che domenica sarà disponibile“. La distorsione è di leggera entità, i legamento sono infiammata ma non hanno riportato alcuna lesione. Il problema è solo il dolore che gli impedisce di allenarsi e di mantenere la migliore condizione atletica. Domani proverà ad unirsi ai compagni e poi deciderà Fonseca se utilizzarlo dal primo minuto.