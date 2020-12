Fonseca insiste: “Noi penalizzati”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Voglia di parlare, senza perdere l’aplomb. Nel giorno della seconda squalifica italiana, Paulo Fonseca recupera lo stile garbato ma non rinuncia a rinnovare la protesta nei confronti dell’arbitraggio di Roma-Sassuolo, costato probabilmente un paio di punti alla Roma. Alla luce del rigore di cui ha beneficiato proprio il Sassuolo venerdì, per un mani in area molto simile a quello che domenica scorsa era stato considerato non punibile (cross di Spinazzola, tocco di Ayhan), Fonseca sottolinea: “Non voglio cercare alibi, perché non l’ho mai fatto. Ma resto sulla posizione che ho manifestato la settimana scorsa, a caldo. Rivedendo l’episodio di Sassuolo-Benevento, c’è una situazione identica che è stata trattata in maniera differente. E sono convinto che non sia stato l’arbitro di venerdì (Sozza di Seregno) a sbagliare”.