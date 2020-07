Fonseca: “Il clima qui è sereno, siamo uniti”

Corriere dello Sport (R. Maida) – L’ombroso Dzeko, il discolo Zaniolo. Nella Roma proliferano i motivi di malessere anche dopo tre vittorie consecutive. Ma Paulo Fonseca spegne ogni focolaio durante la conferenza virtuale che precede la partita contro l’Inter: “La sensazione che si percepisce all’esterno non è corretta. All’interno della squadra c’è un clima sereno. Siamo tutti uniti e concentrati sui nostri obiettivi“. La Roma stasera proverà a battere per la prima volta una delle migliori quattro della classifica: “I numeri sono questi, ma dobbiamo anche analizzare lo svolgimento delle partite. In alcuni casi siamo andati vicini a vincere, giocando buone gare“.