Fonseca ha deciso, adesso la difesa a 3 non si tocca

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – La prima volta che decise di giocare con la difesa a 3 fu nel girone d’andata contro l’Atalanta. Non si torna indietro, sarà difesa a tre anche domani contro l’Inter e fino alla fine della stagione: “Con questo assetto la squadra ha trovato maggiore equilibrio e compattezza” ha detto il tecnico portoghese. Oltre alla sconfitta contro il Napoli, sono arrivate tre vittorie consecutive ed è giusto andare avanti, perché la difesa si sente meno vulnerabile e più coperta. Ibanez è in rampa di lancio e Smalling sta facendo di tutto per tornare il prima possibile. Nel frattempo Fonseca ritrova l’idea di Kolarov nei tre di difesa, contro il Verona il serbo è piaciuto e lo riproporrà con l’Inter.