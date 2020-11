Fonseca gongola: “Mi è piaciuto tutto”

Il Tempo (F. Biafora) – La Roma supera con facilità l’ostacolo Cluj, vincendo per 5 a 0 e Fonseca può godersi l’ennesimo risultato utile consecutivo in una stagione che per il momento vede la sua squadra imbattuta sul campo, in attesa dell’esito del ricorso per la gara contro il Verona. Un risultato rotondo, che non deve però sminuire quanto fatto dai capitolini: “Può sembrare una partita facile, ma questa squadra aveva buoni risultati in Europa League, è stata tre volte campione in Romania. Siamo entrati in campo bene, abbiamo fatto una partita molto seria, è stato importante non prendere gol. I giocatori si sentono sicuri ed è positivo che non cambiano le intenzioni del gruppo mettendo calciatori diversi”. Nessun problema per Karsdorp, rimasto in panchina dopo il riscaldamento all’intervallo soltanto per scelta, mentre non ci sarà neanche contro il Genoa Diawara. Lui e Calafiori rientreranno direttamente dopo la sosta per le nazionali. Chi in campo invece c’era ed ha inciso con una doppietta è Borja Mayoral, che a fine partita ha dichiarato: “È stata una notte splendida, i primi gol all’Olimpico. Sono felicissimo della prestazione di tutta la squadra. Il mister mi sta dimostrando la sua fiducia, ho bisogno di tempo per ambientarmi al nuovo campionato, ma sento sempre la fiducia di Fonseca e dei compagni“.