Fonseca felice a metà: Pellegrini oggi si opera

Il Tempo (F. Biafora) – L’obiettivo quinto posto non è quello che sperava di raggiungere ad inizio anno, ma Fonseca può definirsi soddisfatto per la quinta vittoria in sei partite dopo aver iniziato un nuovo percorso con il modulo che prevede la difesa a tre e due trequartisti. Così il portoghese nel post gara: “E’ una vittoria importante. Ci siamo presi i tre punti con carattere, non abbiamo sofferto molto, abbiamo preso gol soltanto da palla ferma. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, abbiamo pressato e bene e siamo stati reattivi una volta persa palla. Contro una squadra come la Fiorentina, non è facile creare occasioni da gol e trovare spazi e noi l’abbiamo fatto”. Sorride anche Diawara: “L’infortunio e la pausa non mi hanno aiutato, ora la fiducia aumenta e mi vengono le giocate. Questo modulo ci sta dando una grande mano”. La squadra riprenderà oggi pomeriggio ad allenarsi in vista della doppia trasferta con Torino e Juventus (un eventuale ritiro in Piemonte dipenderà dalla data dell’ultima giornata). Pellegrini ha rimediato una frattura al setto nasale e sarà operato stamattina dopo che già ieri sera gli sono stati applicati dei punti di sutura.