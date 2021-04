Fonseca: emergenza totale. Smalling verso il no, Veretout nì

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Emergenza totale. Non è la prima volta, è vero, ma è una volta importante. Nel senso che la sfida di sabato prossimo con il Sassuolo rappresenta quasi il punto di non ritorno per le ambizioni della Roma. Bisogna vincere, per continuare a poter sperare di arrivare quarti al traguardo e, di conseguenza, agganciare anche la prossima Champions League.

Ma la situazione per Fonseca è difficilissima, con l’allenatore portoghese che rischia di dover giocare la partita di Reggio Emilia senza ben nove giocatori. Alle assenze certe di Ibanez (squalifica) e Kumbulla (distorsione al ginocchio destro con lesione del menisco esterno) si sta per concretizzare anche quella di Smalling, che anche ieri ha lavorato a parte e che sembra non aver ancora risolto il problema alla coscia sinistra. E poi c’è la questione Veretout per il centrocampo. Il francese potrebbe essere convocato, magari stringere anche i denti e provare ad esserci. E considerando che a centrocampo mancherà anche Villar (squalificato) si capisce come la situazione sia complessa. Anche perché davanti continueranno ad essere fuori sia Zaniolo sia Mkhitaryan e Pellegrini dovrà essere inevitabilmente arretrato in mediana.