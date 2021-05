Fonseca, è una resa: “Non reagiamo più”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Al di là della classifica, che può diventare umiliante in caso di sorpasso del Sassuolo al settimo posto, si avverte la sensazione di un gruppo completamente stordito. La Roma ha perso a Genova perché ha pagato l’inesperienza del portiere Fuzato e perché Dzeko ha vissuto una di quelle serate in cui non ne azzecca una. In generale, risulta inaccettabile il rendiconto stagionale. Con l’Europa League finita a Manchester, non esistono più scogli a cui aggrapparsi per evitare di pensare.

Alla fine verrà sacrificato Fonseca. Continua il dibattito interno tra i Friedkin, ieri in tribuna a Marassi, e Tiago Pinto. L’allenatore ammette: “Sì, è un momento difficile. Dobbiamo analizzarlo. Non abbiamo superato la sconfitta con il Manchester United, che evidentemente ha lasciato il segno. Non riusciamo a reagire al primo episodio negativo. Non è la prima volta“. Sembra una resa definitiva. Fonseca non vede l’ora che termini la stagione, con gli infortuni che hanno fatto la loro parte: “Siamo venuti a Genova senza 10 giocatori, ed è successo spesso da marzo di dover rinunciare a tanti elementi importanti“.