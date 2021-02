Fonseca: “E’ molto speciale per me tornare in questa casa. Sarà una partita difficile e il Braga può lottare”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Braga. Queste le sue parole:

In Portogallo è molto popolare, ha vinto una coppa al Braga, quali sono le sensazioni nel tornare? È un’esperienza diversa venire qui?

È speciale tornare qui a casa. Sono stato qui un anno molto felice, abbiamo vinto la coppa. È molto speciale anche perché ho lasciato qui tanti amici, è speciale tornare per vedere loro che hanno lavorato con me.

Come arriva la sua squadra in questa partita?

I giocatori conoscono le qualità del Braga, sarà una partita difficile. Molti di loro magari non conoscono il campionato portoghese, era necessario metterli in guardia. Ora sanno che sarà una partita difficile e servirà essere al massimo del nostro livello.

Ci può anticipare l’11? Ritiene che ci sia differenza tra le rose?

Tutti pensano che ci sia una differenza tra le rose di Roma e Braga. Ma sul piano teorico. Ma il Braga può lottare contro qualsiasi squadra e giocarsela alla pari. Dobbiamo concentrarci sulla loro qualità collettiva, sono forti e hanno dimostrato il loro valore. Basta vedere i risultati in campionato. Sulla formazione, aspettiamo qualche ora e lo scoprirete.

Quale sarà lo scenario della partita?

Sarà una partita aperta, spero che anche il clima lo permetta. Speriamo non ci sia molta pioggia per offrire lo spettacolo che le squadre sono in grado di fare. Noi e loro abbiamo una matrice offensiva, ci piace pressare alto, prendere l’iniziativa. Sono tutti motivi per i quali mi aspetto una partita aperta.