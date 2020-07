Fonseca e l’amarezza di Zaniolo. Ma con Mancini è chiarimento

La Repubblica (F. Ferrazza) – Il passaggio alla difesa a tre rappresenta la svolta tattica che ha spinto la Roma sulla strada della ripartenza. Quella contro il Verona è la terza vittoria consecutiva per i giallorossi. Complici il cambio di un modulo che sembra vestire meglio le esigenze della squadra. E le scelte nette di Paulo Fonseca. Il tecnico è rimasto deluso dall’atteggiamento di alcuni giocatori e ha deciso di non guardare più in faccia nessuno, a costo di infilarsi in decisioni impopolari. Zaniolo ci è rimasto molto male per le dichiarazioni del portoghese a fine partita, nel quale l’allenatore ha dato ragione a Mancini in merito alla discussione avuta dai due ragazzi in campo. Il tecnico vuole spronare il ragazzo, che ogni tanto si lascia andare ad atteggiamenti non giusti nei confronti del gruppo. Mancini ieri ha mandato un lungo messaggio al compagno, chiarendo l’episodio, che, di fatto, è rimasto sul campo. Fonseca non ritiene sia accaduto nulla di grave e andrà avanti per la sua strada, senza favoritismi e sconti a nessuno.