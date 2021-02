Fonseca e il Big Gap: ora serve più difesa

Corriere dello Sport (A.Santoni) – La Roma allo stato attuale è quarta in classifica e la prossima settimana dovrà affrontare il Braga in Europa League. Ogni errore da qui in avanti costerà il doppio e sarà difficilmente rimediabile. Il problema centrale rimane la tenuta difensiva, soprattutto in campionato. La Roma ha ottenuto 30 dei 40 punti contro le squadre che occupano la parte destra della classifica. Contro le grandi, in 6 partite ha raccolto solo 3 punti, subendo 16 gol. C’è di più: fin qui la Roma ha incassato 35 gol, 32 sul campo. Per quando riguarda l’attacco invece la Roma ha il quarto posto, in linea perfetta con la propria graduatoria.

Prima di risolvere il dualismo Dzeko-Mayoral, Fonseca deve dare equilibrio e protezione alla propria porta. Una rettifica necessaria anche per garantirsi un cammino prestigioso in Europa League. La Roma è la squadra che più di ogni altra gioca prevalentemente nella trequarti avversaria, tenendo alta la linea difensiva e larghi i due esterni, sfruttando le gambe di Spinazzola, girando bene la palla, come dimostrato anche a Torino. Ma così facendo, lascia il campo e offre l’uno contro uno sulla trequarti. Si dice che gli scudetti si vincono con le piccole. Di sicuro la zona Champions passa anche per gli scontri diretti.