Fonseca è deluso. E Dzeko lo “accusa”: “Ci hanno mangiato”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ci tenevano un po’ tutti a fare una regalo di presentazione, un benvenuto di quelli che non si riesce proprio a dimenticare. E la Roma ci è riuscita perfettamente: era da anni che non si vedeva una partita così brutta e Dan Friedkin a fatica riuscirà a digerirla. A fine gara la rabbia è tanta, come la delusione di Dzeko: “Mi ha deluso tutto perché penso che non siamo mai stati in partita dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno mangiati in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Una risposta in più quale potrebbe essere? Non lo so. C’è gente che deve pensare a queste cose. Io sono qui per giocare, sono deluso perché non abbiamo fatto una gara per niente bella. Non siamo mai stati in partita ed è questo che mi ha deluso di più”.