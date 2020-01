Fonseca: “Domani sarà difficile, mi aspetto una buona gara da parte di Kalinic e Under. Zaniolo? La vita è così, dobbiamo essere ottimisti”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole:

Che gara vi aspetta domani?

Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra difficile. Abbiamo grandi ambizioni per questa partita.

Kalinic?

E’ vero che non ha giocato molto, mi aspetto una buona partita da parte sua e di Under.

Zaniolo?

E’ difficile subire un infortunio come questo in un ottimo momento per un giovane. La vita è così, dobbiamo essere forti e ottimisti.

Il bilancio fino a questo momento?

Non è un momento facile quando cambiano giocatori e l’allenatore. Sono molto soddisfatto.