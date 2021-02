Fonseca deve rispolverare Fazio

Il Tempo (F.Biafora) – Una difesa tutta da inventare. Dopo aver vinto l’andata dei sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga, la Roma è attesa dalla trasferta contro il Benevento. Fonseca non ha alcuna intenzione di stravolgere il modulo tattico in virtù delle assenze nel reparto arretrato e conferma il consueto 3-4-2-1.

Agli infortuni di Smalling e Kumbulla, sicuramente assenti, si sono aggiunti i problemi di Cristante e Ibanez, costretti a lasciare in anticipo il campo nella gara in Portogallo rispettivamente per una forte lombalgia e per un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Per il friulano verrà fatto un tentativo in extremis, ma le chance di recuperarlo sono ridotte al lumicino.

Attualmente l’unico superstite della difesa titolare è Mancini, che sarà probabilmente affiancato da Fazio e Spinazzola (Feratovic e Tripi sperano nella chiamata). L’argentino è in netto vantaggio su Juan Jesus e già nella sfida con l’Udinese era stato mandato a riscaldarsi quando Ibanez aveva dovuto richiedere il soccorso dei sanitari. Quella sostituzione non si è poi realizzata, ma ora per l’ex Siviglia ci sarà l’occasione di esordire in campionato: non è mai sceso sul terreno di gioco in Serie A in questa stagione.