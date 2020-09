Fonseca convince Milik e libera Dzeko alla Juventus

La Repubblica (G.Cardone, M.Pinci) – Le tessere sono andate tutte al loro posto, Fonseca e Pirlo avranno gli attaccanti che volevano. “Vieni da noi, sei il nostro numero 9 ideale“, ha detto il tecnico romanista a Milik in una videochiamata, vincendo le residue remore del centravanti. Ultimi ostacoli: i 200 mila euro pendenti tra il polacco e il Napoli, arretrati e multe dell’ultima stagione a cui De Laurentiis non rinuncia, e le visite mediche che sosterrà all’estero. Il suo “sì” ha sbloccato il passaggio di Dzeko alla Juve. La Roma spenderà 23 milioni tra prestito (3), riscatto obbligatorio (15) e bonus (5) dando 4,8 milioni netti al polacco, mentre ne incasserà 16 per Dzeko, risparmiando i 7.5 milioni di ingaggio, acquistando un attaccante 8 anni più giovane.