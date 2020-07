Fonseca-Conte, quasi un derby

Tuttosport (S.Carina) – La sfida di domani tra Roma e Inter regala molti intrecci, ma è anche un punto di incontro tra filosofie di gioco che vogliono entrambe la difesa a tre. Se per Conte parla un intero palmares, per Fonseca la virata in corsa ha rappresentato un paracadute alla caduta libera in campionato. Così è nata la nuova formula con due giocatori di qualità alle spalle di Dzeko, una mediana tutta di sostanza e un tridente difensivo dove spicca Ibanez. In porta la conferma di Pau Lopez anche per il forfait di Mirante fermo per noie muscolari. Nella partita d’andata la Roma non tirò praticamente mai in porta e si aggrappò ad una grande prestazione di Smalling che ora è in dubbio. Per vederlo in campo bisognerà aspettare qualche indicazione dalla rifinitura.