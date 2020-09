Fonseca conta gli uomini per sabato

Il Messaggero (G.Lengua) – Anche ieri giornata intera a Trigoria per i Friedkin. Il presidente Dan ha potuto incontrare anche l’Ad Guido Fienga, risultato negativo al secondo tampone. Il texano ha partecipato a riunioni e video-conferenze per prendere sempre più padronanza del mondo giallorosso, un’avventura che porterà avanti da solo senza aprire le porte a nuovi soci. Nei prossimi giorni, invece, è in programma l’incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi e non sono escluse altre riunioni istituzionali, ma al momento l’agenda resta top secret. Intanto Fonseca sta facendo i conti con le difficoltà del presente: Perotti ne avrà per due/tre settimane, Kluivert è tornato a disposizione dopo che i tamponi hanno dato esito negativo e aver svolto le visite di idoneità e Pedro si è allenato con i compagni evitando i contrasti. Domani mattina, infine, la Roma sarà in Procura federale per difendersi dall’esposto del Napoli che ha segnalato una violazione delle norme anti Covid in occasione del match del 5 luglio al San Paolo.