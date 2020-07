Fonseca col Parma: “Non mi sento sotto esame”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Paulo Fonseca non si sente sotto esame. Alla vigilia della gara di stasera contro il Parma, il tecnico rispedisce al mittente qualsiasi illazione legata al suo operato: “Non mi dà alcun fastidio sentire i nomi di altri allenatori accostati alla panchina della Roma e non mi sembra neanche giusto fare paragoni con la stagione passata, visto che io non c’ero. Posso parlare di cose è successo negli ultimi mesi: abbiamo cambiato tanto, fatto molte cose buone, senza mai dimenticare che siamo all’inizio di un progetto. Conosco molti allenatori, oggi vincenti, che all’inizio non lo erano“. Fonseca è convinto che il problema della Roma sia uno: “Devo far capire alla squadra che una sconfitta è solo una sconfitta, mentre qui diventa molto pesante. Dobbiamo cambiare questa mentalità“. Per quanto riguarda la formazione è escluso l’utilizzo di Zaniolo dal primo minuto; il giovane dunque continuerà il suo graduale reinserimento in squadra: “Era pronto per fare una mezz’ora, non lo è per partire titolare, non possiamo certo dimenticare quanto tempo è stato fuori“.