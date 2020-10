Fonseca: “Ci mancano molti giocatori, ma per me la squadra sta bene e meglio della scorsa stagione”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato al termine del match contro il CSKA Sofia. La sfida di Europa League contro i bulgari è terminata sul punteggio di 0-0. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A SKY SPORT

Quanto ha inciso il turnover nella prestazione?

È normale che sia così, questi giocatori non hanno il ritmo degli altri. Non abbiamo fatto una partita ottima dal punto di vista del ritmo in fase offensiva, ma abbiamo avuto tante palle buone, sbagliando però spesso l’ultimo passaggio. Abbiamo avuto una transizione lenta e poca pressione in avanti secondo me.

Sulle prestazioni di Smalling e Borja Mayoral…

Smalling si era allenato poco, non poteva giocare tutti i 90 minuti, ma ha fatto bene. Ora vediamo nei prossimi giorni come starà e poi decideremo se schierarlo o meno contro la Fiorentina. È stato infortunato per molto tempo e si è allenato con il gruppo soltanto gli ultimi giorni, non ho voluto rischiare più di tanto. Per Borja è la seconda partita, è un giovane ed ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. Ha lavorato, ma ha bisogno di tempo.

Raramente durante la partita siete riusciti a dimostrare tutto il vostro potenziale…

Per me la squadra sta bene. Abbiamo giocato bene nelle ultime partite, segnando molti gol. Per me, se facciamo un paragone con la scorsa stagione, la squadra sta molto meglio. Oggi abbiamo cambiato molto e abbiamo giocato senza l’intensità che voglio. Penso però che abbiamo iniziato bene la stagione.

Lei non si lamenta mai dell’organico, però la differenza di rendimento tra campionato e coppa c’è. È soddisfatto dell’organico, si aspetta dei rinforzi a gennaio?

Vedremo. La verità è che in questo momento non abbiamo molti giocatori, ci mancano Diawara, Calafiori e Santon, ed è difficile gestire la squadra. È vero che la prestazione in campionato è stata diversa, ma è normale che con tanti cambi la prestazione cali un po’. Ho assunto questo rischio, in un momento in cui ci sono tante partite. È normale che questi giocatori non hanno la stessa intensità rispetto agli altri.

Vede un passo in avanti rispetto alla squadra che ha chiuso la scorsa stagione?

Sì, secondo me la squadra sta bene, sta giocando bene. L’anno scorso, salvo la partita con il Siviglia, abbiamo chiuso bene la stagione. Sono fiducioso con quello che la squadra sta facendo adesso, principalmente in campionato.

FONSECA A ROMA TV

La sua prima analisi sulla gara…

E’ stata una gara difficile perché abbiamo giocato senza intensità e velocità contro una squadra che difende bassa. E’ difficile trovare spazi giocando lenti. Nella prima parte nel corridoio sinistro siamo arrivati molto avanti sbagliando gli ultimi passaggi. Nel primo tempo senza questi errori potevamo fare 2-3 gol. Nel secondo tempo abbiamo migliorato un po’ il gioco ma senza intensità e velocità come ho detto prima.

Che cosa si prende di positivo da questa gara? Smalling ha giocato bene…

Era importante farlo tornare in questa gara, io sapevo che non poteva giocare tutta la gara ma si è sentito bene ed è molto importante. E’ difficile cosa abbiamo fatto bene giocando senza intensità, sicuramente non abbiamo preso gol e abbiamo creato occasioni. Dobbiamo essere più aggressivi.

Cosa poteva fare di più la Roma?

Le iniziative individuali sono molto importanti. E poi dal corridoio sinistro sono arrivate molte occasioni ma sono stati sbagliati gli ultimi passaggi. Dobbiamo cercare la profondità, essere più aggressivi e veloci nell’arrivare all’ultimo momento della partita.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Per il momento c’è troppa differenza tra squadra A e B?

Non abbiamo squadra A e B, abbiamo una squadra. Abbiamo inserito calciatori che non hanno giocato molto.

Spinazzola è uscito per problemi fisici?

No, in questo momento non abbiamo molti terzini perché Santon è infortunato e Calafiori ha il Covid. Karsdorp ha giocato con il raffreddore. E’ importante gestire i terzini che abbiamo.

È deluso dal risultato?

Ovviamente sono deluso dal risultato, mi aspettavo di più, di vincere oggi.

Dzeko?

E’ importante fare questa gestione con lui.

Perché non ha pensato di mettersi a quattro in difesa?

Fazio ad esempio si è inserito bene in attacco, ma non mi serviva cambiare il sistema. Dovevamo avere i terzini più alti.

La Roma ha sottovalutato la partita?

No.

Come sta Carles Perez?

Sta bene, penso sia solo un fastidio.

Smalling potrà giocare domenica?

Vedremo. Sapevo che non poteva fare tutta la partita.

Come ha visto Borja Mayoral?

Difficile dirlo, era la seconda partita. Ha bisogno di tempo per adattarsi.