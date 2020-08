Fonseca chiede fiducia

Il Tempo (F.Biafora) – Una stagione in chiaroscuro, ma conclusa con la consapevolezza di aver gettato le basi per migliorare in futuro. Fonseca nell’intervista a caldo dopo il ko agli ottavi di Europa League non ha dato alcun segnale di sentirsi in discussione, ricalcando tante dichiarazioni del passato in cui aveva chiesto fiducia a lungo termine per impostare il suo progetto: “Dobbiamo pensare alla prossima stagione, abbiamo qui un gruppo con un futuro. Senza traumi e depressioni, vivere in questo momento in maniera equilibrata è importante”. Le parole del tecnico non hanno fatto trasparire dubbi sul futuro, anche se è normale che con l’avvento di una nuova proprietà siano tutti in discussione e che le forti dichiarazioni di Dzeko possano non essere state del tutto gradite dall’allenatore. In questo momento però – nonostante la Roma abbia fallito l’approdo alla Champions e le avventure nelle coppe non siano state entusiasmanti – non ci sarebbero avvisaglie di una società che si sia mossa alla ricerca di un nuovo tecnico.