Fonseca: “C’è Fuzato, ma ho fiducia totale in Pau Lopez”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Spazio agli esordienti. Contro la Juventus, Paulo Fonseca manderà in campo una formazione sperimentale, preservando gli uomini che dovranno scendere in campo il 6 a Duisburg contro il Siviglia. Sarà una giornata da ricordare per Daniele Fuzato e Riccardo Calafiori, che esordiranno. “Giocherà Fuzato, anche se ho grande fiducia il Pau Lopez. Ha fatto una buona stagione, non ci sono problemi“. Il brasiliano, ventitreenne è in rampa di lancio da tempo e a inizio stagione è stato anche convocato nella Selecao. Diciotto anni invece per Riccardo Calafiori, uno dei talenti più brillanti del vivaio.