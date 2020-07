Fonseca: “Bene il modulo ma le partite vanno chiuse”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Fonseca può finalmente esultare dopo la vittoria col Parma che concede una vera e propria boccata d’ossigeno in vista del finale di stagione. Ecco le sue parole a fine gara: “Era importante vincere, ma anche farlo bene. Lo abbiamo fatto, facendo una buona partita. I ragazzi hanno risposto bene al momento. Sono soddisfatto della vittoria, ma non lo sono sul risultato. Potevamo fare tre o quattro gol facili e non dovevamo soffrire come abbiamo fatto. Vincere è sempre importante per far ritornare la fiducia. E’ solo una partita, non fa testo vincere una partita come questa dopo tre sconfitte se poi non giocheremo con la stessa ambizione. E’ stata importante per recuperare la fiducia dei ragazzi ma anche la prossima partita è molto importante”.