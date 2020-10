Fonseca: “Basta mercato”. Mayoral parte ma non gioca

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – La testa dovrebbe essere alla gara di questa sera contro l’Udinese, ma in casa giallorossa continua a tenere banco il mercato. Ieri è arrivato nella Capitale Borja Mayoral, mentre non si sblocca la trattativa per Smalling. Le lamentele di Diawara e le parole dell’ex d.s. Gianluca Petrachi non aiutano a tenere alta la concentrazione. Fonseca però ci prova: “Non sarà facile vincere, su quel campo hanno faticato tantissime squadre. Sarà una partita dove servirà la pazienza. Preferisco giocare col mercato chiuso, dopo il 5 ottobre potrò lavorare con calma“. Non ha gradito le parole del procuratore di Diawara, che si è lamentato di un suo scarso utilizzo dopo il match con la Juventus. Sul fronte arrivi, ieri mattina è sbarcato Borja Mayoral, che ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio è partito con la squadra per Udine. Non potrà giocare, anche se il contratto è stato depositato in Lega calcio, ma è partito ovviamente con la squadra per stare vicino ai compagni e conoscerli meglio.