Fonseca in visita al Bambin Gesù: “Il principale obiettivo della Roma è regalare un sorriso ai bambini”

Paulo Fonseca ha visitato l’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Non è la prima volta che il tecnico portoghese prende parte a delle iniziative benefiche promosse dal club. Ha anche rilasciato delle dichiarazioni, riportate da Roma Tv. Ecco le sue parole:

“In questi giorni sono andato al Bambin Gesù, è stato importante stare con questi bambini in difficoltà. È stato un momento emozionante perché tutti i bambini erano molto contenti. Vedere questo sorriso nel viso dei bambini, ma non solo, anche dei genitori che sono con loro, e vedere in quel sorriso una speranza è importante. Questo è il principale obiettivo della Roma, regalare un sorriso a tutti i bambini, ma per me è importante vedere anche i sorrisi dei medici e di tutte le persone che lavorano in ospedale. È una cosa semplice, ma importante per chi la dà e chi la riceve”.