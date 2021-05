Fonseca all’ultimo giro: «Mourinho il migliore»

Il Tempo (E.Zotti) – La malinconia è il sentimento che pervade due persone che stanno per dirsi addio per sempre dopo essersi amate. E lo stato d’animo con cui Paulo Fonseca ha affrontato l’ultima conferenza stampa europea da allenatore della Roma è sembrato proprio quello di un uomo consapevole di dover voltare pagina, ma comunque determinato a portare avanti il proprio compito con serietà e dignità fino al termine del suo contratto: «Per me la professionalità è un valore sacro, sono motivato e focalizzato sul mio lavoro e sarà così fino all’ultimo giorno sto bene e sono qui con lo stesso spirito del mio primo giorno, motivato e volenteroso di fare il meglio per la Roma fino all’ultimo. Non si tratta di una situazione difficile».

Fonseca sa bene che la sua storia in giallorosso ormai da mesi è arrivata al capolinea, ma si dice riconoscente verso il club che due anni fa gli ha offerto la possibilità di fare il salto di qualità: «Sono orgoglioso del percorso che ho fatto, ho imparato molto e sono cresciuto, mi piace guardare gli aspetti positivi». E per dimostrarlo non ha problemi a parlare di José Mourinho, lo Special One scelto dai Friedkin per prendere in mano le redini dello spogliatoio: «Tutti conosciamo il suo valore. È il miglior allenatore della storia portoghese, farà sicuramente un ottimo lavoro».