Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato del calendario di Serie A sorteggiato questa mattina. Queste le sue parole:

“Dobbiamo giocare con tutti. All’inizio abbiamo una partita difficile contro l’Hellas Verona. Dopo giochiamo in casa con la Juve. E’ un inizio complicato. Anche il termine del campionato è difficile. Come dico sempre dobbiamo pensare una partita per volta. Adesso pensiamo all’inizio, sarà difficile contro l’Hellas“.