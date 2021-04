Fonseca al 15° posto, superato Coinceçao

Il Messaggero (G.Lengua) – La Roma scala la classifica del ranking Uefa dopo la vittoria con l’Ajax per 2-1 di giovedì sera e si piazza al 15° posto con 86 punti. I giallorossi si trovano nella top 20 europea assieme alla Juventus (quarta) e il Napoli (ventesimo): un riconoscimento anche per Fonseca, che mette la Roma sopra al Porto di Coinceçao, tecnico osservato dai dirigenti giallorossi per la prossima stagione. Giovedì sera all’Olimpico il ritorno della sfida contro gli olandesi, che decreterà la semifinalista che si batterà con la vincente tra Manchester United e Granada. In testa nel borsino Uefa c’è il Bayern Monaco, a seguire Real Madrid e Barcellona. Le altre italiane perdono una posizione, ad eccezione del Milan, che ne guadagna una.