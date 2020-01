Fonseca ai 2000 del Tre Fontane: “Assieme a voi possiamo vincere”

Grande festa allo stadio Tre Fontane per la Roma di Paulo Fonseca, accolta nel primo giorno dell’anno da circa 2000 tifosi. L’allenatore portoghese alla fine della seduta ha risposto con delle dichiarazioni all’ennesima dimostrazione d’amore verso la squadra dei tifosi: “Siamo molto contenti di farvi gli auguri in questo modo. Siete fantastici come sempre, ci date coraggio e forza. Speriamo che siate orgogliosi di noi, come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere. Buon anno e forza Roma“. Il tecnico ha poi parlato anche del buon rapporto con Petrachi: “È un grande uomo, ho grande fiducia in lui ed è un grande leader. Mi piace molto parlarci, ha ambizione e questo è importante. Abbiamo lo stesso obiettivo, ci confrontiamo molto su come migliorare la squadra“. Lo scrive Il Messaggero.