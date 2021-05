Fonseca, addio con l’eredità: “Qui giovani interessanti”

Il Messaggero (S.Carina) – Il 5-0 della Roma sul Crotone vale gli applausi social di Mourinho. I giallorossi si confermano al settimo posto: “La partita è stata seria, buona, anche nel primo tempo dove non abbiamo trovato la rete. Era importante gestire la stanchezza e ci siamo riusciti“, spiega Fonseca. Rapporto con Mourinho: “E’ stato corretto e onesto con me. Abbiamo parlato, non c’è nessun problema. Ho un bel rapporto con lui“. Questa stagione, nonostante un derby ancora da giocare, sembra ormai essersi trasformata in un conto alla rovescia per l’inizio della prossima con lo Special One in panchina. Da sottolineare il messaggio per Ubaldo Righetti: “Un abbraccio a Ubaldo, so che ha avuto un problema di salute“. Anche in un pomeriggio felice arrivano delle note dolenti sotto il piano fisico con Ibanez e Darboe che hanno avuto delle noie muscolari. Quest’anno Fonseca ha lanciato molti giovani della Primavera di Alberto De Rossi che, come lui, è ai saluti. De Sanctis ha idee diverse: contattati sia Occhiuzzi che Modesto.