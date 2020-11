Fonseca: “Abbiamo un’identità”

Il Tempo (F.Biafora) – La squadra di Fonseca continua a vincere e convincere e a restare imbattuta sul campo, dove è sempre più chiara la mano dell’allenatore. Tutta la scorsa stagione ha chiesto tempo per costruire la sua idea di gioco e non giudicare il suo operato dopo pochi mesi e ora i risultati gli danno ragione. “Abbiamo fatto un’ottima partita, così si rinforza l’identità della squadra. Abbiamo segnato tre gol ma abbiamo creato di più, è importante avere ambizione e sicurezza difensiva“. Il portoghese è conscio che sarebbe un enorme errore credersi già grandi e il segnale che manda, nonostante gli elogi, è quello di mantenere i piedi ben saldi a terra: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Dobbiamo pensare a far crescere il gruppo, pensiamo alla prossima partita e non alla classifica. Ora è importante riflettere sul nostro lavoro“. Il suo contratto scade a giugno e anche se c’è un’opzione di rinnovo automatico in caso di quarto posto, non è un argomento all’ordine del giorno: “Non dipende da me ma non mi preoccupa questa questione. Mi concentro solo sul lavoro e sulle partite“.