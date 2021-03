Fonseca: “Abbiamo gestito alcuni giocatori, siamo pronti. Non voglio alibi, la squadra è motivata”

Alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma domenica 21 marzo alle ore 20:45, valida per la 28esima giornata di Serie A, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue dichiarazioni:

Roma-Napoli è una partita fondamentale nella lotta Champions. La Roma ha la stanchezza inevitabile della trasferta, mentre il Napoli ha potuto gestire la settimana. Quanto può incidere questo differente percorso sulla partita?

Siamo pronti per questa partita. Abbiamo gestito alcuni giocatori, siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata. Lo è. Mi aspetto una grande prestazione della nostra squadra, come ho detto siamo pronti per questa partita.

Questa motivazione alla quale si riferiva può arrivare anche dall’essere l’unica squadra italiana rimasta in gara in campo europeo? Vi può dare una consapevolezza in più?

Sì, la squadra sta bene dopo questo passaggio del turno. Ma adesso non dobbiamo pensare più all’Europa League, dobbiamo pensare solamente al Napoli e alla partita di domani, che è molto importante per noi. È sicuramente motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League, ma adesso dobbiamo tornare al campionato.

La Roma le sembra una squadra con una vocazione più europea rispetto alle altre squadre italiane?

È una coincidenza. Per esempio, come ho detto altre volte, l’Inter nella scorsa stagione è arrivata in finale. Per me è una coincidenza, non vedo le cose così.

Come stanno Smalling e Veretout? Jordan ha provato fino all’ultimo ad essere a disposizione, mentre Smalling continua a lavorare a parte. Da cosa dipende? Dovrà operarsi al ginocchio?

No, non c’è preoccupazione per Smalling. Saranno entrambi fuori dalla partita domani. Ma stanno recuperando bene, penso che a breve torneranno ad allenarsi con la squadra. Lo seguiamo giorno per giorno, ma sta molto meglio.

La spina dorsale a Kiev sono stati Cristante e Mayoral. Si può cambiare strategia in due giorni con un diverso regista difensivo o diverso terminale offensivo o saranno confermati?

Questa è una domanda per capire chi gioca domani. Dovete aspettare domani per vedere chi giocherà.

Mancano due mesi alla fine della stagione. La società non ha ancora deciso se sarà lei l’allenatore del prossimo anno. Le inizia a pesare questa incertezza?

No, sono focalizzato con il presente, come sempre. Il presente e domani.

La squadra è più stanca fisicamente o più carica psicologicamente per il passaggio del turno?

Abbiamo vinto le due partite contro lo Shakhtar, una squadra difficile, questo deve motivare la squadra. Ma come ho detto siamo pronti per andare avanti e giocare domani una partita difficile.

Quanto pesano le assenze in questo punto cruciale della stagione? Veretout, Mkhitarya, Smalling

Come sempre io non devo pensare ai giocatori che non abbiamo adesso. Ovviamente sono giocatori importanti molto importanti per la squadra, ma devo pensare solo a quei giocatori che ho per questa partita. Dopo posso pensare a recuperare velocemente questi tre giocatori. Penso che dopo la sosta li riavremo con noi, ma adesso non possiamo pensare a loro.

Affrontate una squadra molto determinata a recuperare palla e contropiedisti temibili. Sta pensando a riproporre il doppio play?

Posso dire che abbiamo una strategia per ogni partita. Ma mai cambieremo la nostra identità. Vogliamo essere la stessa squadra, vogliamo essere una squadra con iniziativa e una squadra offensiva, è una strategia per la partita. Non cambieremo l’identità.

Il Napoli ha avuto un rendimento altalenante, che squadra si aspetta di trovare?

Non mi piace parlare delle altre squadre. So che mi aspetta un Napoli forte, ha vinto contro il Milan e ha fatto una buonissima partita. Per me è una delle squadra più forti del nostro campionato, una squadra che vuole avere la palla e vuole avere l’iniziativa. Ma sa difendere anche molto bene.

A Kiev ennesima prestazione importante di Cristante. Lo spirito di applicazione il sacrificio è un simbolo di quello che si aspetta dal gruppo in generale?

Sì, Cristante sta giocando da difensore centrale e lo fa molto bene e può giocare in varie posizioni. Come anche altri giocatori che hanno giocato in altri ruoli quando c’era bisogno. E’ questo spirito e questa consapevolezza di giocare dove abbiamo bisogno, il sacrificio è quello che vogliamo per questa squadra.