Fonseca: “Abbiamo fatto una buona partita. Pedro? Non ha capito cosa volessi dire, solo questo”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A SKY SPORT

Prestazione di grande qualità. Pensavamo che lo Shakhtar giocasse più dietro. Si aspettava o no invece questo cambio?

Era sicuro per noi che lo Shakhtar non pressasse alto per fare contropiede. Noi abbiamo fatto una buona partita e ci siamo abbassati quando dovevamo. Anche difensivamente abbiamo fatto un’ottima gara.

Lei sta costruendo un gruppo con dei valori importanti…

Mancini sta giocando tutte le partite ma con sacrificio resta in campo. Abbiamo giocatori stanchi ma vogliono giocare tutti. E’ importante per un allenatore sentire che tutti vogliono fare lo spirito di squadra.

Che è successo con Pedro?

Non ha capito cosa volessi dire, solo questo.

Come avete fatto a far sembrare facile questa partita?

Io li conosco bene hanno una squadra di grande valore. Si chiude bene e sono fortissimi in contropiede. Siamo stati bene in campo e non gli abbiamo lasciato molte soluzioni. Loro difendono corti ed è importante la profondità. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene.

Mi piace come la Roma affronta le gare europee…

I giocatori hanno capito che sono partite diverse con un modo di giocare diverso. E’ importante mantenere questa mentalità anche in campionato.

Com’è per lei allenare a Roma?

Mi piace molto essere l’allenatore della Roma. E’ un grande piacere, mi piacciono la città e i tifosi. Non è facile ma penso che sia importante essere equilibrati e provo ad esserlo. Sto imparando molto come allenatore della Roma.

FONSECA A ROMA TV

Non è finita, bisogna giocare la gara…

È stato molto importante vincere e non prendere gol. Non è finito. Abbiamo esempio come tra Roma e Barcellona. Questa squadra è fortissimo. Ha vinto due volte contro il Real e pareggiato due volte con l’Inter. Sarà difficile.

L’unica nota stonata Mkhitaryan…

Sì, dobbiamo vedere quello che ha avuto Mkhitaryan. Domani valuteremo. Sarà difficile per la prossima partita. È stato difficile perderlo. Poi è entrato Borja e ha fatto bene.

Secondo lei si poteva fare meglio con la linea alta dello Shakhtar?

Si principalmente nel primo tempo. Con una linea corte non abbiamo fatto bene. Quando abbiamo recuperato palla non siamo andati veloci in avanti. Possiamo avere altri momenti con profondità. Abbiamo sempre fatto la giocata più sicura invece di rischiare un po’

Proviamo a trovare qualcosa di negativo…

Abbiamo lasciato qualche situazione di contropiede, possiamo evitare questi momenti. Hanno avuto una o due opportunità. Nel primo tempo non abbiamo cercato profondità al momento giusto.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Qual è stata la chiave per creare difficoltà allo Shakhtar?

Penso che difensivamente abbiamo fatto una partita molto organizzata. Abbiamo capitato che piace avere lo spazio a loro e lo abbiamo chiuso, poi abbiamo scelto il momento giusto per pressare e abbassarci. Loro sono pericolosissimi in contropiede, ma in difesa abbiamo fatto bene.

Come sta Mkhitaryan?

Dobbiamo vedere domani, ma penso che sarà difficile per lui essere pronto per la prossima partita.

Si aspettava una vittoria così rotonda?

Abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo che loro sono forti con esperienza nelle coppe europee. Non è ancora chiusa, ma era importante vincere così senza prendere gol. Dobbiamo prepararci per non subire sorprese.

Come mai Smalling è stato in panchina? Non sta bene?

No, era in panchina. Abbiamo solo gestito il giocatore. Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo.