Fonseca: “Abbiamo fatto una bellissima partita. Siamo stati compatti in difesa. Dobbiamo continuare con questa ambizione”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Fiorentina 2-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Vede una squadra in evoluzione?

Sì, la squadra ha fatto una bellissima partita, contro un avversario forte. Oggi siamo stati compatti in difesa, uscendo sempre velocemente per gli attacchi e per fare risultato.

Sulla coppia Veretout-Pellegrini, si aspettava la crescita di Pellegrini?

Come ho detto sempre, Lorenzo è un giocatore molto intelligente. Non ho dubbi che possa fare bene in diversi ruoli, ora sta giocando in questa posizione e ha fatto una bellissima partita, come i suoi compagni. Sono soddisfatto, perché ha lavorato molto e sta capendo quello che deve fare in questa posizione, oggi ha fatto una bellissima partita.

Dal rientro di Smalling due gare senza gol subiti, è una coincidenza?

No, io ho sempre detto che Smalling è importante per noi. Abbiamo tre ragazzi giovani in difesa, è importante avere un giocatore come Chris che ha una diversa serenità ed è un leader. È molto importante.

Lei allena una squadra piena di qualità, qual è la sua ambizione in questo campionato?

Dobbiamo pensare partita dopo partita, ma vogliamo fare meglio della scorsa stagione ed entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questa ambizione, con questo atteggiamento e con questo spirito di squadra ed essere sempre equilibrati. Pensare ora alla prossima partita, che è sempre quella più importante.

Sulla crescita della squadra…

Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a giocare a tre e la squadra ha risposto bene a questo cambio. La squadra ha più fiducia, è più sicura difensivamente ed esce con più velocità per i contrattacchi. La squadra sta giocando bene in questo sistema, possiamo adottarne altri, ma non abbiamo motivi per cambiare in questo momento.

La Roma è da Scudetto?

Io sono sempre equilibrato, non è perché abbiamo vinto questa partita che dirò certe cose (ride, ndr).

Nessun allenatore però sta ammettendo di poter vincere…

Io ho detto quali sono le principali favorite per vincere lo Scudetto, sono Juventus e Inter. Le due squadre che si sono preparate di più.

Il Sassuolo?

È una grandissima squadra, vediamo. Tre anni fa il Leicester è riuscito a vincere in Inghilterra. Io ho grande ammirazione per il lavoro dell’allenatore del Sassuolo, la squadra gioca molto bene ed ha coraggio, non sono sorpreso del loro rendimento.

FONSECA A ROMA TV

Grande vittoria e grande prestazione…

Si abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha molta qualità. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, mai la Fiorentina ha avuto la possibilità di fare gol e la nostra squadra ha avuto grande compattezza difensiva. E dopo abbiamo creato situazione per fare risultato. Sono soddisfatto con la squadra e i ragazzi.

Quel quasi perfetto è riferito al fatto che questa Roma dovrebbe concretizzare di più..

Si avremmo meritato più gol ma la Fiorentina è anche una squadra forte. Non è facile vincere contro la Fiorentina ma oggi abbiamo fatto una grandissima partita.

La prestazione di Karsdorp è stata molto buona. E poi a venti minuti dalla fine con la viola a 3 punte lei non ha cambiato la situazione tattica…

Io ho sentito la squadra molto sicura difensivamente. Non abbiamo cambiato niente perché la Fiorentina pur giocando vicino alla nostra area non ha creato niente. Karsdorp ha fatto una grandissima partita, ha iniziato la stagione con problemi fisici e dobbiamo capire che ha bisogno di tempo per recuperare la migliore condizione. Il campionato dove stava era molto serio e adesso ha bisogno di giocare e recuperare la forma migliore. Ma oggi ha fatto una partita molto buona.

Tranne i primi 5 minuti di sofferenza, dopo solo Roma… Secondo lei quanto può migliorare e dove?

Io penso che oggi non abbiamo sbagliato niente e questo atteggiamento e aggressività nel momento difensivo è stata la cosa migliore della squadra. Ed è quello che possiamo migliorare: l’ultimo momento, l’ultima decisione. Ma tutte le partite sono diverse. Dobbiamo studiare la migliore strategia per ogni gara. Dobbiamo migliorare, se pensiamo ad oggi dobbiamo migliorare l’ultimo momento. Sono soddisfatto con i ragazzi che hanno giocato un’ottima partita.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

La miglior partita della stagione?

Una delle migliori, ce ne sono state altre. Abbiamo giocato molto bene.

Risultato stretto per quello che è stato creato?

Sì, serve maggiore cattiveria davanti alla porta, possiamo fare più gol perché abbiamo creato molto. Dobbiamo lavorare in questo senso.

La Roma è a pari punti con Napoli e Inter: che pensa?

Non penso niente, è una classifica e noi lavoriamo per migliorare.

La Roma può avere qualche chances in più?

Per me è chiaro che ci siano due squadre più pronte per vincere il campionato, poi abbiamo squadre come Milan, Napoli, Sassuolo, Atalanta, Lazio che sono squadre fortissime che possono avvicinarsi ai primi posti.

Pedro, Mkhitaryan e Dzeko come saranno gestiti nel corso della stagione?

Stiamo provando a gestirli, guardate il turnover in Europa dove diamo spazio ai giovani. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro hanno bisogno di riposare e stare bene per giocare due partite in una settimana, stiamo facendo questo. In Europa stiamo cambiando tanto e penso che sia importante fare questo.

Insisterà sempre con l’assetto tattico a 3 in difesa?

Noi abbiamo due sistemi di gioco, la squadra però si sente bene con la difesa a 3. Possiamo cambiare il nostro sistema ma mi piace in questo momento come la squadra sta giocando.