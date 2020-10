Fonseca a testa alta: “Siamo in crescita”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – E’ sereno Fonseca alla vigilia della partita di Europa League contro lo Young Boys. Le due vittorie precedenti in campionato gli consentono di affrontare i prossimi impegni senza tensioni. La Roma deve continuare a fare risultati e questo il tecnico lo sa. I giallorossi contro il Benevento hanno mostrato grandi potenzialità in attacco, mentre in difesa si attende di poter schierare Smalling. Sarà una Roma spagnola in Svizzera con Pedro che dovrebbe giocare tra i titolari al posto di Mkhitaryan. La presenza dei proprietari è costante e anche i giocatori si sentono più responsabilizzati. C’è un clima nuovo attorno alla Roma. Dopo la conferenza stampa Fonseca ha fatto svolgere un leggero allenamento per provare il sintetico di Berna. L’allenatore è orientato a confermare il 4-2-3-1 che a sorpresa aveva rispolverato domenica contro il Benevento.