Focus Wijnaldum: “Concentrato per le semifinali” – FOTO

In gruppo nell’allenamento di ripresa di ieri, Georginio Wijnaldum sarà a disposizione di José Mourinho. Forse non per essere titolare, ma nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen Gini partirà dalla panchina. La concentrazione del centrocampista olandese è comunque totale. Su Twitter, il numero 25 della Roma si è detto completamente dedito alla causa: “Concentrazione totale per essere pronti per le semifinali“.

Full focus to be ready for the semi-finals #UEL 💪🏾 pic.twitter.com/fHhyV5oC4w — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) May 8, 2023