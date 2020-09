Florenzi: “Sono orgoglioso e felice di diventare un giocatore del PSG. Qui alcuni tra i migliori al mondo”

Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del PSG, anche se a titolo temporaneo. Ai canali ufficiali del club parigino ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono orgoglioso e felice di diventare un giocatore del PSG. Sono uno dei migliori club in Europa, lo conferma il percorso nell’ultima Champions League. Sono deciso a dare il meglio per il club e i tifosi. Abbiamo importanti sfide davanti in questa stagione e sarà un piacere e un onore affrontarle con i miei nuovi compagni di squadra, che sono tra i migliori giocatori al mondo”.