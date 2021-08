Florenzi, si tratta per trovare la soluzione

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – Proseguono i contatti tra il Milan e la Roma per il passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero. Il lavoro di mediazione da parte del procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, dovrebbe portare presto alla fumata bianca. I giallorossi, che sono impegnati in altre trattative importanti, presto affronteranno con maggiore decisione il discorso Florenzi con il Milan per trovare la soluzione definitiva.

I rossoneri hanno trovato da tempo un accordo di massima con il terzino destro, manca però l’intesa economica con la società della capitale disposta a cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono partiti inizialmente dall’idea di un prestito con diritto di riscatto ma potrebbero presto modificare la proposta per trovare un punto d’incontro con la Roma, che invece vorrebbe essere sicura della vendita di Florenzi. L’inserimento di un obbligo di riscatto a determinate condizioni potrebbe essere il giusto compromesso.