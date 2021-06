Florenzi, palcoscenico europeo per programmare il suo futuro

Corriere dello Sport (R. Maida) – “Sei il mio idolo, ti voglio bene“. Un momento di ordinaria felicità per Florenzi che ha trovato un bimbo con la maglia del PSG davanti al Parco dei Principi, l’albergo che ospita gli azzurri in zona Parioli. Il contratto che lo lega alla Roma è in scadenza 2023 e non è affatto certo che il futuro dell’ex Crotone è lontano dalla Capitale. C’è però da dire che la possibilità è remota visto che Tiago Pinto sembra aver tracciato un altra strada rinnovando a Karsdorp e acquistando Reynolds. I parigini non sembrano volerlo riscattare e quindi ecco che la stagione in Francia potrebbe essergli stata utile come palcoscenico per attirare l’attenzione di altri club, come anche potrebbe essere utile in tal senso l’Europeo. In Italia suscita l’interesse di Inter e Juventus.