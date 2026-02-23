Alessandro Florenzi è tornato a parlare di Roma.

Lo ha fatto durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club andata in onda subito dopo il successo dei giallorossi contro la Cremonese:

“Per la Roma è stata una partita importantissima, tre punti meritatissimi. Mi è piaciuta tanto, mi ha convinto tanto, mi ha tanto entusiasmato”

Queste le prime parole di Florenzi che ha poi concluso con un perentorio:

“La Roma sta facendo un grande percorso”.

L’ex capitano ha poi affrontato il tema Juventus, prossimo avversario della squadra di Gasperini. Nella sua analisi ha parlato anche di un aneddoto legato a Claudio Ranieri risalente alla stagione 2018/19:

“Il problema della Juventus oggi è un problema di scelte. Io mi ricordo un momento alla Roma in cui stavamo in difficoltà ed è subentrato Ranieri. Prendevamo una caterva di goal per scelte sbagliate e lui ci disse: “Io appena vedo che giochiamo palla a terra vi levo”.