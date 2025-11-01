Florenzi: “La Roma può dire la sua. Se a primavera è lassù…”

La Gazzetta dello Sport (G. Di Feo) – Alessandro Florenzi è uno di quei giocatori ad aver indossato la maglia di Milan e Roma. Con i giallorossi ci ha lasciato il cuore, con i rossoneri ha appeso gli scarpini al chiodo. Alla vigilia della sfida delle sue due ex squadre, l’ex terzino ha parlato in una lunga intervista del match di San Siro.

Ecco le sue dichiarazioni:

Milan-Roma: chi si gioca di più?



“Il Milan. Ha come obiettivo dichiarato di tornare in Champions League ma può sicuramente ambire a qualcosa in più. La Roma ci arriva già da capolista, gioca bene e i numeri per adesso sono dalla sua…”.

Una Roma così se l’aspettava?



“Ho sempre pensato che la Roma avesse una rosa molto forte, ma da un certo punto di vista è una sorpresa. Assimilare il gioco di Gasperini e il livello di preparazione fisica che impone in così poco tempo non è facile, e questo mi fa pensare che ci siano margini di miglioramento”.

Lotta scudetto, il suo ranking.



“Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore”.

Milan e Roma, lo stesso problema: il centravanti.



“Alla base c’è sempre un problema di fiducia, quando uno non ne ha può tendere ad autosabotarsi. Poi sono casi diversi: il centravanti del Milan si chiama Santi Gimenez, davanti alla porta ci arriva, ha tante occasioni e gli manca tanto così, un granellino di sabbia, per sbloccarsi. Alla Roma invece il centravanti non si sa chi è, ed è un po’ lo stesso problema che ha la Juve. Non è un ruolo banale: è come il portiere, devi sapere chi è il titolare. La mancanza di certezze può influire sull’annata di un calciatore”.

L’ambiente di Roma: valore aggiunto o peso sulle spalle?



“Non scherziamo, un valore aggiunto. Ho i brividi mentre lo dico: immaginate cosa sarebbe l’Olimpico senza la pista di atletica… Darebbe alla squadra almeno 6-7 punti in più ogni stagione”.