Florenzi, Karsdorp, Olsen e Antonucci: c’è un tesoretto

La Gazzetta Dello Sport (C. Zucchelli) – Sono gli unici che si stanno allenando questi giorni a Trigoria, ma con ogni probabilità la loro esperienza al Bernardini è destinata a durare poco. A parte Pedro, che fa fisioterapia in attesa che il suo acquisto diventi ufficiale, nel centro sportivo ci sono quei giocatori rientrati dai prestiti che la Roma vuole cedere. Scontata la cessione per Olsen e Antonucci, mentre se Fonseca andrà avanti col 3-4-2-1, sia Karsdorp che Florenzi avrebbero le caratteristiche giuste per giocare esterni bassi a destra, ma sono i primi che potrebbero partire. L’ex capitano è uno dei giocatori che ha più mercato, in Italia ci sono Fiorentina, Atalanta, Cagliari e Juventus su di lui, mentre all’estero hanno preso informazioni Everton e Siviglia. Per la Roma vale almeno 12 milioni, risparmiando i 3 milioni d’ingaggio a stagione. Karsdorp vorrebbe rimanere, ma appare fuori dai giochi: l’idea è venderlo a titolo definitivo e non più il prestito. Olsen piace in Italia, in Germania e in Premier, potrebbe andare via a titolo definitivo per circa 4 milioni, la metà di quanto lo pagò la Roma. Antonucci invece, dopo l’esperienza al Setubal, cerca squadra almeno in prestito.