Florenzi jolly per Conte. Il PSG tentenna e l’Inter ci pensa

La Gazzetta dello Sport (D.Stoppini) – Florenzi e l’Inter si sono già sfiorati. Florenzi e Conte si sono conosciuti in Nazionale con reciproca soddisfazione. Non basta questo per intavolare una trattativa, ma è molto più di un indizio per seguire una traccia di mercato. Florenzi è nel mirino dell’Inter. Il pallino, per il futuro del giocatore, è in mano al PSG che ha un diritto di riscatto fissato per 9 milioni di euro. Al momento, però, non ci sono mosse del club francese: non li ha ricevuti il giocatore, stimato a Parigi, e neanche la Roma. Il PSG non ha scartato l’idea, ma sta valutando. E qui arriva l’Inter che è molto attenta all’affare. Qualche telefonata sarebbe già partita per capire e sondare il terreno. Florenzi ha un contratti in scadenza nel 2023 con la Roma, il prezzo del cartellino non potrebbe certo allontanarsi di molto da quei 9 milioni fissati col PSG.