Florenzi, i romanisti si spaccano. A Valencia accolto come una star

Ora è ufficiale: Alessandro Florenzi si è trasferito in prestito al Valencia fino al 30 giugno prossimo. Il giocatore è arrivato alle 6.15 di mattina all’aeroporto, accompagnato dalla moglie e dall’agente, ed è andato via in silenzio. “Sono molto felice di essere qui” le sue prime parole in terra spagnola anche se l’espressione diceva altro. La sua partenza a Roma continua a dividere, diversamente da quanto era accaduto con Totti e De Rossi quando i tifosi erano compatti su un’unica posizione. Lo riporta Il Corriere della Sera.