Flaminio, scivoloni in conferenza: foto del “de Kuip” e lapsus sulla Roma imbarazzano la Lazio

Tra progetti ambiziosi e rivalità storiche, la corsa ai nuovi stadi nella Capitale continua ad animare il dibattito sportivo e politico. Se da una parte il percorso amministrativo procede tra ostacoli e accelerazioni, dall’altra la comunicazione gioca un ruolo chiave nel consolidare consenso e credibilità.

La presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio da parte della Lazio è stata segnata da una serie di scivoloni comunicativi. Durante l’evento istituzionale guidato dal presidente Claudio Lotito, nel tentativo di rievocare il celebre concerto degli U2 del 1987, è stata proiettata un’immagine che avrebbe dovuto mostrare il Flaminio gremito. La fotografia, però, ritraeva in realtà il “de Kuip” di Rotterdam, storico impianto del Feyenoord. Un errore che non è sfuggito ai social, rapidamente scatenati tra ironia e critiche.

A rendere ancora più surreale la conferenza è stato poi il lapsus dell’architetto incaricato del progetto, Marco Casamonti, che nel sottolineare l’impatto dell’opera ha citato “Sarà un’opera dei cittadini perché è un’opera per la Capitale ma in particolare anche per i tifosi della Roma”, anziché quelli biancocelesti. Mentre la Roma continua l’iter per il nuovo stadio a Pietralata, la Lazio si trova così a dover gestire un debutto mediatico del piano Flaminio tutt’altro che impeccabile, tra immagini sbagliate e parole fuori posto.